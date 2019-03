Juan Cotino: "¿Por qué tengo que dimitir? No me lo explico"

El presidente de las Corts valencianes, Juan Cotino, ante las peticiones reiteradas de los grupos de la oposición para que dimita tras conocerse las grabaciones de conversaciones de la Policía en el marco del 'caso Brugal', ha contestado este jueves: "¿Por qué tengo que dimitir?. No me lo explico".

Así, se ha preguntado: "¿Qué mal he hecho para que tenga que dimitir?. Si alguien me tiene que juzgar es un juez, pero primero tendrán que imputarme". Cotino se ha pronunciado de esta manera en declaraciones a los medios en los pasillos de las Corts ha criticado a los grupos de la oposición porque están creando "juicios falsos" contra él" y "desde hace tiempo" cuando, ha reiterado, "si no estoy ni imputado".

En este sentido, ha afirmado que lleva 23 años en la política, durante los que ha desempeñado cargos en el Ayuntamiento de Valencia, en la Dirección General de la Policía, en varias consellerias y ahora en las Corts. Durante este tiempo de gestión política "puedo haber metido la pata en ocasiones porque somos humanos y metemos la pata. Pero puedo decirles que nunca en toda vida he metido la mano en ningún lugar", ha asegurado.

"Como no he metido la mano, no tengo problema de ir a donde haga falta y explicar todo aquello que me quieran preguntar de mi trayectoria política" porque "cuando uno no tiene nada que esconder, no tengo ningún problema para explicar las cosas claritas", ha subrayado Cotino, quien ha defendido que su comportamiento "en todo ha sido con honradez".

Otro de los puntos por los que ha sido inquirido el dirigente 'popular' ha tenido que ver con las declaraciones de la portavoz del Consell, María José Català, el pasado viernes, cuando, a preguntas de los medios, dijo que si fuera ella pondría su cargo a disposición de Fabra.

En respuesta a esta intervención, Juan Cotino ha dicho que aquello se trató de una respuesta "a nivel personal" y que "cada uno personalmente puede contestar". Sin embargo, "yo no me pondría en la piel de nadie a contestar algo del otro". Por otro lado, el presidente de las Corts ha lamentado que se esté dando una situación de "juicios paralelos, en los que se condena a la gente" y, a su juicio, eso es "no respetar el Estado de Derecho porque quien tiene que juzgar son los jueces".

Sin embargo, "que se juzguen con titulares de prensa o declaraciones de la oposición hacen un mal personal a las personas y al conjunto de la sociedad y la clase política", ha advertido. Por tanto, "por qué tengo que dimitir. No me lo explico. Yo tengo decidido irme de la política y lo decidí hace más de un año, se lo he dicho a mucha gente y lo haré cuando toque. Pero por qué tengo que dimitir. Qué mal he hecho para que tenga que dimitir. Si alguien me tiene que juzgar es un juez, pero primero tendrán que imputarme. Si no estoy ni imputado", ha declarado.

Preguntado por si se siente apoyado por el PPCV y por su presidente, Alberto Fabra, ha contestado afirmativamente: "Yo me encuentro apoyado porque a uno le apoya su trayectoria profesional. Me siento respaldado por todo el mundo. Por qué no me tengo que sentir respaldado por todo el mundo después de estar trabajando toda la vida. Por el amor de Dios", ha continuado.