Juan Cotino: "Nunca, en ninguna gestión de mi vida, he metido la mano"

El expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, ha declarado como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por la visita del papa. Después de comparecer ante el juez, ha afirmado ante los medios que "no he contratado con nadie de Gürtel nunca nada en mi vida", y ha añadido: "Nunca, en ninguna gestión de mi vida, he metido la mano".

Publicidad