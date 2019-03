Juan Cotino confirma que dimitirá "en breve" para dedicarse a la agricultura

Cotino confirma que se va pero no dice cuándo. El presidente de las Cortes valencianas, salpicado por casi todos los casos de corrupción del PP en Valencia, sigue jugando al despiste. Él dice que no se va por esto, asegura que son falsedades, sino porque lleva 40 años en política y dice que ahora quiere cultivar caquis.

Juan Cotino anuncia que se va: dimite, dice adiós, pero en diferido. "Me iré el día que toque, que no es hoy ni es mañana. Será en breve". El presidente de las Cortes Valencianas quiere jubilarse de la política y dedicarse a la agricultura en su campo de caquis, y asegura que en su decisión de no han influido los casos de corrupción que le rodean.

Ante las cámaras quedaba claro: se va, pero a sus compañeros de partido, los tiene más despistados, no lo ha comunicado al PP oficialmente. La oposición apunta a que la retirada de Cotino tiene que ver con que la justicia le va a pedir cuentas.

De momento, el presidente no está imputado en nada, pero su nombre ha salido en casi todos los casos de corrupción que afectan al PP en Valencia, entre ellos las adjudicaciones a la Gürtel en la visita del papa. También tuvo que declarar en la Audiencia Nacional por los papeles de Bárcenas, y su nombre se ha relacionado con la adjudicación de contratos millonarios a una empresa familiar que gestionaba residencias de la tercera edad.

La dimisión de Cotino, cuando se produzca, abrirá un nuevo frente para el PP Valenciano ya que al que le toca en la lista entrar a las Cortes, está ya imputado.