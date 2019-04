Josep Duran i Lleida: “Conozco a Jordi Pujol y no me lo creo. Después los hechos pueden desmentirme”

Josep Duran i Lleida, portavoz de Convergència i Unió, se ha pronunciado en el Congreso de los Diputados sobre el hecho de que Jordi Pujol se encargase de exigir, en persona, el 3% de comisión a los empresarios. Dice no creerse las informaciones que se han publicado, pues, según Duran i Lleida, “conozco a la persona y no me lo creo. Después los hechos pueden desmentirme, pero yo no me lo creo”.

