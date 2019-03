José Antonio Machado: "La extrema derecha está sentada en el Consell del Govern"

El senador socialista por Mallorca José Antonio Manchado ha preguntado a Wert si el Gobierno considera que 100.000 personas en la calle -en referencia a la manifestación que tuvo lugar en Palma de Mallorca el pasado 29 de septiembre- no son motivo suficiente para el diálogo y el consenso en la educación. El ministro le ha dicho que "no hacen falta 100.000 personas en la calle para que en cualquier circunstancia, que en este caso tiene que ver con el sistema educativo, se llame al diálogo".

Además, ha negado que se pueda achacar al Govern falta de diálogo porque se han mantenido diversas reuniones con el comité de huelga y se ha tenido "una disposición que le ha llevado a modificar aspectos del TIL".

"Esa actitud de diálogo no ha sido la que ha destacado" por parte de los defensores de la huelga, según Wert. Sin embargo, el senador socialista ha resaltado que, aunque "la mayoría de los responsables y militantes del PP no son así", el TIL es consecuencia de que "la extrema derecha está sentada en el Consell del Govern". Ha añadido que el TIL "dinamita" el consenso sobre un modelo lingüístico vigente en Baleares desde 1996, con gobiernos del PP y del PSOE.

Manchado ha criticado "el desprecio" del presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, hacia los profesores por no haberse sentado con ellos "ni una vez" en la huelga indefinida de docentes "más larga de la historia en democracia", que Wert haya calificado como "fiestas de cumpleaños" las movilizaciones o que se haya "insultado" a los profesores llamándoles "vagos, pancatalanistas y manipuladores".

Asimismo, ha denunciado que profesores y padres han recibido "amenazas" de "listas negras", los primeros por no acudir a clase -desde un diputado del PP balear, según Manchado- y los segundos por no llevar a sus hijos al colegio. Ha añadido que el jefe de la Inspección educativa balear "dimitió para no hacer esas listas"; "a eso no le llamo diálogo, le llamo otra cosa", ha concluido.

Wert ha resaltado que no iba a contestar a cosas que "no tienen nada que ver ni con la competencia de este Gobierno ni con el trabajo de control al Gobierno de esta Cámara", pero que algunas de las manifestaciones de Manchado no tenían que ver "exactamente con la realidad".