Jordi Pujol: "Estoy a la espera de que me digan una fecha para comparecer"

AFIRMA QUE EL PARLAMENT AÚN NO LE HA CONTESTADO

Jordi Pujol ha vuelto a ofrecer declaraciones a los periodistas que montan guardia en la puerta de su domicilio. El expresidente de Cataluña ha explicado: "Por el respeto y consideración que tengo al Parlamento de Cataluña, yo ya dije que comparecería lo que pasa es que nos tendríamos que poner de acuerdo en una fecha y aún no me han contestado. Y estoy a la espera de que me digan algo".