Jordi Cuixart y Jordi Sànchez piden a la gente explicar que no hubo delito porque "no hubo violencia"

Lo han dicho a través de una carta remitida desde la cárcel de Lledoners, en la que llevan reclusos once meses por aquellos hechos, y que se ha leído durante el acto de reivindicación que ambas entidades soberanistas han convocado un año después a las puertas del Departamento, con miles de asistentes, incluido el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

La carta, que han leído ante los asistentes la cocinera Ada Parellada y el exdiputado de la CUP David Fernàndez, afirma: "Sabéis que nuestra prisión es injusta como injusto es nuestro juicio. Ayudadnos a explicar en todos lados y a tanta gente como seáis capaces que no hay delito; entre otras cosas, porque todo el mundo sabe que no hubo violencia".

Cuixart y Sànchez narran en la carta conjunta que hace un año miles de personas se conjuraron a no desfallecer ni callar nunca más y a seguir "tozudamente leales a los principios y los valores de la no violencia, en la lucha a favor de la libertad, la democracia y la República". Y aseguran que desde la prisión siguen "leales y expectantes" a ese compromiso, animan a la gente a no desfallecer y afirman que el archivo de su causa o la absolución es la única salida que considerarán justa.

Subrayan que la protesta que encabezaron fue "digna y pacífica" como aseguran que son todas las movilizaciones que han realizado desde el sector independentista y como auguran que serán las próximas movilizaciones.

"Aquel 20 de septiembre fue el presagio del 1 de octubre. Aquella noche supimos que votaríamos, simplemente porque estábamos decididos a hacerlo, porque éramos imparables. Y que votando ganaríamos el combate contra las amenazas, el miedo, el silencio y la violencia que el Estado nos imponía. El éxito del 1 de octubre se comenzó a forjar aquel día", concluyen.