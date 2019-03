Joan Manuel Serrat: "Los que me tildan de fascista desconocen lo que es el fascismo"

El cantante Joan Manuel Serrat opina que el Gobierno del PP tiene gran parte de la responsabilidad en la situación actual en Cataluña porque ha estado "ninguneando" el conflicto independentista y ha dejado que las cosas "se fueran pudriendo" sin buscar una salida.

"Espero que el tiempo nos ayude a superar estas circunstancias y sobre todo que la actitud de los dirigentes colabore a ello", dijo en una rueda de prensa en Buenos Aires.

Al ser preguntado por las críticas que recibieron sus declaraciones, cuando dijo que el suspendido referéndum del 1 de octubre "no es transparente", Serrat ha señalado que la situación en España es "muy tensa" y "muy propicia a las exageraciones y las barbaridades".

En esa línea, ha señalado que el que se hayan calificado de "fascistas" sus declaraciones supone "o desconocer lo que es el fascismo o realmente buscar un insulto a una persona como el que se puede buscar a un árbitro cuando pita algo que no nos gusta y nos acordamos de su madre sin que aquella señora haya tenido nada que ver".

El cantante ha admitido que ve con "gran preocupación" lo que ocurre en Cataluña pero "lamentablemente" no cree que las tensiones vayan a aflojarse, a no ser que "el camino del diálogo, que no se ha producido hasta ahora, pueda tener cabida".