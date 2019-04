Javier Lambán: "Susana Díaz es una trianera tocada por los dioses del socialismo y la política"

Tercer encuentro en dos semanas de Susana Díaz con otro líder socialista: "Nos vamos a levantar" decía Díaz. Junto a Javier Lambán, la presidenta Andaluza ha señalado cuál debe ser el rumbo del partido: "El PSOE tiene que poner las luces largas, ser un partido de mayorías". Ahora, subraya, toca ser útil desde la oposición donde, dice, el papel del PSOE es crucial: "Pretenden arrinconar al PSOE y al PSOE no lo arrincona nadie".

En una posición central ve el presidente de Aragón a Susana Díaz: "Creo que con la ayuda de todos nosotros vas a parar, vas a tener que templar mucho pero estoy convencido de que vas a acabar mandando". Atributos, asegura, no le faltan: "Le decía yo que Susana era una trianera tocada por los dioses del socialismo y la política, creo que los dioses la cubren con un manto poderoso".

Desde la gestora no descartan que se postule como candidata a la renovación: "Yo no puedo entrar en esa cuestión", decía Mario Jiménez en ARV. Pero piden paciencia para recomponer el partido: "No me pidáis que haga las cosas rápido, pedidme que las haga bien", dice Javier Fernández.

Algo que el presidente Zapatero también secunda respondiendo a quien pide el congreso en primavera: "Corren momentos en los que a la gente solo les preocupa el tiempo. Este partido hay que quererlo, hay que respetarlo". Velocidad como la que pide Pedro Sánchez.