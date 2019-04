Javier Fernández: "El PSOE ha tenido un debate intenso, fuerte y respetuoso"

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández, ha dicho que el debate del Comité Federal ha sido "intenso, fuerte, franco", pero también "duro" por el propio contenido del mismo, también ha asegurado que ha sido "respetuoso", por lo que no ha tenido "nada que ver" con el anterior Comité Federal, el celebrado el 1 de octubre y que terminó con la dimisión de Pedro Sánchez y la creación de la gestora.

En este sentido, ha señalado que el PSOE está "en proceso de olvidar lo bochornoso" que fue para el partido esa reunión del 1 de octubre porque, aunque la reunión ha sido "dura", los socialistas ya han discutido "con dureza" en otras ocasiones.

El también presidente asturiano ha evitado pronunciarse acerca de posibles medidas disciplinarias a tomar si algunos diputados deciden incumplir la resolución del Comité Federal y votar en contra de Rajoy.

Así, ha dicho varias veces que no se plantea "nada más" que tratar de persuadir a esos parlamentarios socialistas que ya se han manifestado abiertamente por el 'no'. "No anticipo situaciones que todavía no se han dado", ha añadido.