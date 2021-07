Iván Redondo deja el Gobierno por voluntad propia. El considerado gran estratega de Pedro Sánchez, el ideólogo detrás de la moción de censura que le llevó a la Moncloa, el hasta ahora jefe de gabinete del Ejecutivo dice adiós.

Redondo ya pidió abandonar el Ejecutivo en la anterior remodelación que se acometió, según ha podido confirmar laSexta, algo que no consiguió. Ahora, abandona, junto a otros grandes nombres como Carmen Calvo o José Luis Ábalos, el Gobierno de Sánchez, que abre una nueva etapa tras pasar los peores días de la pandemia de coronavirus.

En su lugar entrará Óscar López, exsecretario de organización del PSOE con Alfredo Pérez Rubalcaba y con cargos orgánicos en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El nuevo jefe de gabinete de Pedro Sánchez se licenció en Ciencias Políticas con la doble especialidad de Estudios Internacionales y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, habiendo cursado un año en la Universidad de Newcastle upon Tyne (Reino Unido). No obstante, también había iniciado estudios de Derecho que no finalizó.