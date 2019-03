Interior pide que los partidos que quieran asistir a la reunión del pacto antiyihadista sean firmantes

El Ministerio del Interior reunirá mañana al Pacto Antiyihadista para informar sobre las investigaciones sobre los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), una cita que estará marcada por la supuesta exclusión de Podemos y los partidos nacionalistas que suelen participar como observadores.

La reunión del pacto será la primera desde la que se convocó el 21 de agosto, pocos días después de los atentados yihadistas que costaron la vida a 16 personas e hirieron a un centenar, y servirá para informar de aquellas cuestiones que no estén sometidas al secreto de la investigación judicial que dirige en la Audiencia Nacional el juez Fernando Andreu.

Asimismo, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tiene pensado comunicar las medidas preventivas activadas desde Interior, plantear "las posibles reformas que se puedan acometer" y analizar el grado de coordinación de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra respecto a los atentados.

Pero la reunión llega precedida por críticas de Unidos Podemos y el PNV por la supuesta exclusión de los partidos que, como es su caso o el del PDeCAT y ERC, acuden como "observadores", aunque no hayan suscrito el acuerdo por sus discrepancias con sus medidas penales.

Todo ello por el contenido de un escrito de Interior que, al menos en el caso de Unidos Podemos, planteaba que, si su portavoz tenía interés en asistir a la cita, "y suscribirse por tanto al acuerdo", debía comunicarlo lo antes posible.

Aunque Interior no se ha pronunciado al respecto, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha sido claro: "Tienen que saber que no es lo mismo firmarlo que no firmarlo; si quieren ir, que firmen".