Interior explica que Nicolás fue detenido por la denuncia del CNI y Moncloa

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dejado claro hoy que Francisco Nicolás Gómez, conocido como "el pequeño Nicolás", fue detenido porque la Policía recibió denuncias de Moncloa y del CNI advirtiendo de que esa persona se estaba atribuyendo funciones con esas instituciones "manifiestamente falsas".

En declaraciones a los periodistas tras inaugurar la I Convención de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía, el titular de Interior ha recordado que las declaraciones del joven a diversos medios de comunicación este fin de semana han sido desmentidos por hasta siete organismos.

"Me parece que basta y sobra con eso", ha destacado Fernández Díaz antes de señalar que no iba a polemizar sobre si es verdad o mentira lo que "el pequeño Nicolás" dice. "Quien quiera entrar que entre pero yo no voy a dar más publicidad a una persona que es lo que quiere y desea", ha apostillado.

Fernández Díaz ha explicado que Gómez es detenido por agentes adscritos a la unidad de Asuntos Internos de la Policía después de que ésta recibiera diversas denuncias de Moncloa y del CNI. Ambas instituciones alertaban de que el joven, tal y como después comprobó la Policía, se estaba atribuyendo competencias, atribuciones y relaciones que podían ser constitutivas de delito por usurpación de funciones.

Fue Asuntos Internos quien se encargó de la investigación y su detención porque esas atribuciones "manifiestamente falsas" estaban relacionadas con altos organismos del Estado.

El ministro ha preferido no dar más detalles de la investigación policial sobre Gómez, pues las actuaciones han sido declaradas secretas pro la juez que lleva el caso.