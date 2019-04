Inés Arrimadas: "Oriol Junqueras ha confirmado que el candidato de ERC es Pedro Sánchez"

Inés Arrimadas, ha sostenido que Oriol Junqueras "ha confirmado que el candidato de ERC es Pedro Sánchez", y ha añadido: "Si el separatismo quiere que seas el próximo presidente del Gobierno es que no debes serlo".

Junqueras, exvicepresidente del Govern y actual cabeza de lista de ERC en las elecciones del 28A, ha afirmado que su partido no facilitará, poniendo líneas rojas al diálogo, un gobierno de extrema derecha, pero ha advertido al PSOE de que "no regalará nada" y que "no renunciará al referéndum".

"No sé de qué derecha habla más allá de (Quim) Torra, máxima expresión del supremacismo a nivel español", ha asegurado Arrimadas en declaraciones a los medios frente a la horchatería El tío Che, situada en la rambla del Poblenou de Barcelona.

Arropada por el exministro socialista Celestino Corbacho, número tres de la candidatura liderada por Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona, Arrimadas ha insistido en que un Ejecutivo encabezado por Sánchez "es el sueño del separatismo y la pesadilla de millones de españoles".

"Quieren que Sánchez sea presidente y esto es clarísimo para saber que Sánchez no debe ser el presidente de todos los españoles", ha sentenciado.

En relación a la polémica sobre los debates electorales entre los candidatos de las cuatro principales candidaturas estatales, Arrimadas ha pedido la dimisión de la administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo. Ha considerado que Sánchez, "después del bochorno que ha protagonizado, no ha tenido más remedio que dar la cara", aún haciendo "un daño tremendo a la imagen de RTVE".

A juicio de la líder de Cs en Cataluña, Rosa María Mateo "ha respondido a las órdenes de Sánchez" y "no puede ser que el PSOE quiera poner a comisarios políticos" al frente de los medios públicos.