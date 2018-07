Iñaki Urdangarin, en su comparecencia en el juicio del caso Nóos: "No negocié nunca un presupuesto"

Iñaki Urdangarin ha declarado en el juicio del caso Nóos y ha dicho que desconocía la gestión administrativa. A preguntas del fiscal Pedro Horrach, en la duodécima jornada de la vista, ha rechazado tajante que cobrara "ningún peaje" ni "ninguna comisión" por mediar para que el Govern balear patrocinara el equipo ciclista Illes Balears-Banesto, como declaró el expresidente autonómico Jaume Matas. Además, ha dicho que nunca negó presupuestos.



El cuñado del rey ha asegurado que los 300.000 euros que cobró la empresa Nóos Consultoría, que tenía a medias con Diego Torres, por llevar la oficina de seguimiento del patrocinio "en ningún momento se trataba de ningún peaje".



Urdangarin ha negado que en el partido de pádel que jugó "de manera informal" con el expresidente balear Jaume Matas en el palacio de Marivent de Palma le pidiera que adjudicara ese contrato a Nóos Consultoría. Ante las preguntas sobre documentos con su firma relacionados con el patrocinio del equipo ciclista, el acusado, que se enfrenta a peticiones de pena de hasta 26 años y medio de cárcel, ha alegado falta de memoria: "No me acuerdo de toda mi vida profesional, de todo lo que he hecho, al mínimo detalle, pero cuando van apareciendo cosas pues uno va refrescando cosas, es evidente".