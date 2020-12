El ministro de Sanidad ha alertado de "un cambio de tendencia claro en toda España" en el número de contagios por COVID-19 y ha advertido de que "hace falta reaccionar a esto con las medidas adecuadas": "La situación no está yendo bien"

En una entrevista en Catalunya Radio, Salvador Illa ha señalado que "podemos estar al inicio de la tercera ola si no se toman las medidas adecuadas" y apunta que prevén que "habrá un incremento de casos durante unos días" o "unas semanas": "Estamos a las puertas de unos días muy especiales y hace falta tomar medidas adecuadas".

A pesar de esto, ha descartado un "confinamiento total" porque "no se da la circunstancia" y apuesta por "seguir aplicando esta estrategia que ha dado resultado": "El relajamiento de las medidas provocan un repunte, yo no veo un confinamiento general en ningún caso".

"No es tan sencillo, un confinamiento total provocaría efectos también sobre las salud de las personas. No son medidas neutras", ha expuesto, recordando que "no hay improvisación": "Hay documentos discutidos entre los expertos que prevén lo que hay que hacer en función de la situación. Se prevén diferentes escenarios de alerta dependiendo de los indicadores epidemiológicos".

Illa también se ha pronunciado sobre las Navidades y ha afirmado que "los que la quieran celebrar" podrán hacerlo, "pero de una manera segura y adecuada". "No podemos celebrarlo como lo celebramos el año pasado, reunirnos con toda la familia y grupos numerosos de gente y no tomando medidas de precaución", ha advertido.

En esta línea ha explicado que "se han tomado medidas muy contundentes" como el confinamiento perimetral y ha recordado que los presidentes de las comunidades pueden endurecer estas medidas de cara a la Navidad.