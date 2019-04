'La prisión paso a paso', así han sido los primeros días en la cárcel de Ignacio González y su hermano

Fuentes de Instituciones Penitenciarias han confirmado que colocar juntos a los hermanos es un hecho muy normal siempre que lo autorice el juez.

En el momento del ingreso los reclusos González recibieron un folleto en el que se detallaba como es la prisión paso a paso.

Los funcionarios les tomaron las fotos, recogieron sus huellas dactilares y les asignaron su número de identificación, conocido como NIS y que les acompañará de por vida.

Estos primeros días en prisión no han robado la serenidad a Ignacio González, según su abogado. "Yo no he notado ninguna afectación, es un hombre sereno, trabajador y está con ocupación y está haciendo cosas", ha señalado.

La celda de 10 metros cuadrados, tiene una litera, una mesa de estudio y un aseo privado, a diferencia de otras prisiones.

"No tiene acceso a la información y nos ha pedido que le traigamos periódicos o algo que le informe de lo que está sucediendo en el mundo", ha declarado a su salida de la penitenciaria Esteban Mestre, abogado de Ignacio González.

Los hermanos González tendrán que olvidarse de su tren de vida. Ahora, igual que el resto de presos, sólo podrán recibir un máximo de 50 euros para gastar en el economato o adquirir productos previamente seleccionados de un catálogo autorizado.