Ignacio González sobre Eurovegas: "Es un proyecto que necesita el esfuerzo del Gobierno de la nación"

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha asegurado que Las Vegas Sands no tiene problemas de financiación para poner en marcha el proyecto de Eurovegas y que si hay un retraso en el mismo se debe a las cuestiones que tiene que "arreglar" el Gobierno central y a las que se "comprometió" con la empresa.



Así lo ha indicado el dirigente autonómico en una entrevista en Onda Cero, donde se ha referido a una reunión que mantuvo el presidente de la compañía, Sheldon Adelson, con algunos inversores en Londres y de la que el Gobierno madrileño ha obtenido esta información.



"Por las informaciones que tenemos, lo que se señaló por parte del señor Adelson es que faltaban una serie de cuestiones que arreglar por parte del Gobierno de España a las que se había comprometido con la empresa y que señaló que el problema de la financiación no es importante", ha explicado.



González ha insistido en que lo que queda "pendiente" son las "cuestiones de ámbito estatal" y que "una inversión nadie la hace si no tiene el marco legal que le garantice que puede hacerla". "Y en esas estamos", ha apuntado el presidente, quien ha remarcado que la propia empresa ya ha afirmado en ruedas de prensa que tienen la cantidad reservada para empezar la primera fase.



Preguntado sobre cuando se pondrá la primera piedra, González ha explicado que "se hubiera puesto el año que viene" pero "dado el retraso" de estos meses, desde que se pudiera hacer la adjudicación, una vez sacado el concurso, se "tardaría un año". "Doce meses para poder ponerse la primera piedra, cuando consigamos resolver el concurso", ha apuntado.



Por otro lado, González ha destacado que el proyecto de Eurovegas no tiene nada que ver con los Juegos Olímpicos y que éste se planteó "antes" de que saliera la candidatura. "Todo ayuda pero esto es un proyecto que está al margen de los Juegos", ha reconocido, aunque ha recordado que la propia empresa "ratificó" su compromiso después de que se produjera la no elección en Buenos Aires.



En cuanto a la posibilidad de fumar o no en los casinos, González ha entendido que se están "manteniendo unas posiciones ideológicas y absolutamente cínicas" y ha criticado que si las autoridades médicas consideran que el "tabaco mata", lo que hay que hacer es "prohibir su producción, distribución y dejar de pagar impuestos por ello".