Ignacio González cree que fue el Partido Popular quien ordenó espiarle

El hombre que encargó los seguimientos a Ignacio González habría sido, según publica 'El Mundo', el extesorero del PP Álvaro Lapuerta. Él sería quien encargó a la agencia de detectives 'Mira' que espiasen al entonces vicepresidente madrileño en el viaje a Colombia en el que González y dos altos cargos del Canal transportaron unas sospechosas bolsas blancas.

Eso es, según 'El Mundo', lo que el propio González asegura en varias conversaciones pinchadas por el juez Velasco. De ser cierta esta información, se refuerza la idea de que Génova tenía información y sospechaba de Ignacio González.

Sin embargo, a pesar de todo ello, no dijeron nada hasta que lo hizo público Jesús Gómez, exalcalde de Leganés y actual diputado en la Asamblea de Madrid, quien afirma que avisó a Floriano y a Vera de una posible cuenta en Suiza de Ignacio González.

Tras su denuncia, el aludido no tuvo más remedio que reconocer la reunión y aseguró que no hicieron nada porque no creyeron a Gómez, porque en estos temas siempre hay "informaciones contradictorias o intereses personales". Su inacción generó graves daños a los intereses de los ciudadanos madrileños.