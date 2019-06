Ignacio Aguado (Cs) pide la abstención del PSOE en Madrid pero se la niega a Sánchez

Ciudadanos cree que sería bueno que el PSOE y Más Madrid se abstuviesen en la Comunidad de Madrid para poder sacar adelanta un gobierno de coalición con el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso. Su candidato, Ignacio Aguado, ha dicho este jueves que "sería fantástico" que se abstuvieran y considera que "mostraría responsabilidad por su parte".

En una entrevista en la Cadena SER, Aguado ha dicho que la suma de los diputados de Ciudadanos y PP constituye "una mayoría suficiente para que, al menos, se ponga en marcha la legislatura".

Para Aguado, el hecho de invitar a la abstención por "responsabilidad" de PSOE o Más Madrid no hace de la situación en Madrid una analogía de lo que ocurre en el Gobierno nacional, donde los socialistas han pedido la abstención de Ciudadanos para investir a Pedro Sánchez.

Aguado cree que la situación en Madrid no es comparable a la España, donde Cs se niega a facilitar la investidura de Sánchez.

"Son dos cosas que no tienen que ver", ha sostenido Aguado antes de subrayar que su partido avisó en campaña de que no investirá a Sánchez y será fiel "a la palabra dada".

Solo con el PP

Sobre Vox, ha dicho que no pretende hacer "ninguna cesión" sobre derechos sociales. La formación de extrema derecha ha ofrecido a PP y Ciudadanos firmar "un programa único" de Gobierno donde pide incluir determinadas exigencias polémicas, como "suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales" y derogar artículos de las leyes LTGBI.

Ciudadanos se niega a hacer "ninguna concesión" a Vox sobre derechos sociales.

Aguado ha reiterado que su objetivo es "llegar a un acuerdo" con el PP, no con Vox, puesto que no fue ese el compromiso adquirido con sus votantes y no desea "retroceder" en materia de derechos sociales, por lo que ha instado a la formación de extrema derecha a decidir "si quieren nuevas elecciones".

Y ha recordado que, hace cuatro años, Ciudadanos permitió la investidura de Cristina Cifuentes como presidenta "sin pedir sillones" y luego fue "duro" en la oposición, rol que, opina, Vox podría desempeñar.

Respecto al candidato socialista a la presidencia madrileña, Ángel Gabilondo, Aguado ha comentado que "nunca" ha hablado "de vetos", sino de "preferencias y posibilidades".

A su vez, Aguado ha defendido que aliarse con el PP en Madrid, donde gobierna desde hace 24 años, no impedirá la regeneración democrática de la Comunidad, cuyas garantías "no las aporta el PP ni el PSOE, sino el hecho de que entre Ciudadanos en los gobiernos".

El PSOE ganó las elecciones autonómicas del 26M con 37 escaños, pero la suma de los diputados de PP (30), Ciudadanos (26) y Vox (12) alcanzaría la mayoría absoluta. Por su parte, Más Madrid tiene 20 escaños y Podemos 7.