Día de celebración en el Gobierno y en Unidas Podemos tras la aprobación del Ingreso Mínimo Vital. El vicepresidente segundo Pablo Iglesias ha sido el primero en celebrar en sus redes esta nueva renta social que desde Unidas Podemos habían incluido en el programa para el acuerdo del Gobierno de coalición. "Aprobado el #IngresoMínimoVital en el Consejo de Ministros. #SíSePuede", ha escrito Iglesias.

Iglesias: "Hoy es un día histórico"

Ya en la rueda de prensa, Iglesias ha señalado que "hoy es un día histórico y para mí es un honor anunciar que nace un nuevo derecho social en España. Podemos calificarlo como el mayor avance de derechos sociales en España desde 2006". El vicepresidente segundo ha recordado el informe del relator de Naciones Unidas sobre la pobreza en España "que nos sacaba los colores como país".

"Antes del Covid-19 éramos el tercer país de Europa en pobreza infantil, ahora la crisis aún les golpea más. Es evidente que esta situación nos ha obligado a acelerar este proceso porque miles de familias españoles no pueden esperar más", ha explicado. Iglesias también ha insistido en que "no es una medida coyuntural sino una medida estructural".

Una medida de justicia social pero también de eficiencia económica

"El ingreso mínimo vital es una medida de justicia social pero también de eficiencia económica. Social porque ayuda a la redistribución de la riqueza. Y es también una medida para ayudar a la reactivación económica. Los recursos que vamos a hacer llegar a los hogares no van a terminar en paraísos fiscales, van a ir directamente al consumo permitiendo a las empresas y a los autónomos seguir facturando", ha defendido el vicepresidente segundo.

Pablo Iglesias también ha hablado de libertad y seguridad. Para el vicepresidente segundo, este ingreso mínimo vital dará a la población seguridad para tener un mínimo de recursos para llegar a final de mes: "Es una cuestión de libertad, no hay libertad sin tener un mínimo de recursos económicos. No hay libertad si no se llega a final de mes.

"Un éxito de todos los que han luchado contra viento y marea recibiendo muchísimos insultos y presiones"

"El ingreso mínimo vital no es un éxito del Gobierno, es un éxito de todos los que han luchado contra viento y marea recibiendo muchísimos insultos y presiones", ha sentenciado Iglesias.

Se podrá solicitar desde el 15 de junio

Según palabras del propio Iglesias, el Ingreso Mínimo Vital se podrá solicitar a partir del próximo 15 de junio. Además, hasta el 15 de septiembre, esta ayuda tendrá un carácter retroactivo al 1 de junio. El umbral de renta garantizada será de 462 euros para aquellas personas adultas que vivan solas y se incrementará en 139 euros mensuales por cada persona adicional en una unidad de convivencia hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Para las familias monoparentales se añade un complemento de 100 euros al mes.

Podrán solicitar la prestación todas las personas que tengan entre 23 y 65 años o desde los 18 si hay menores a cargo que lleven al menos un año de residencia legal en España. Dependerá exclusivamente del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite. Se establece un límite de patrimonio para acceder a la prestación que aumenta en función de las personas de la unidad de convivencia. Ese límite es de 16.614 euros para una persona que viva sola que se irá incrementando por persona de la unidad hasta un máximo de 43.196 euros, ha explicado Iglesias. Pinchando aquí profundizamos sobre los requisitos para obtenerlo.

¿Cómo solicitar este ingreso?

La prestación del Ingreso Mínimo Vital se solicitará, preferentemente, a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, ante la cual solo habrá que presentar los documentos que acrediten los requisitos de edad y el tiempo de residencia en España. Además, se concederá de forma inmediata a las personas que estén recibiendo una prestación por hijo a cargo. Aquí te damos todas las claves para solicitarlo.

"Una medida histórica", según Sánchez

Desde el Gobierno, el presidente Sánchez también se ha mostrado muy satisfecho. "Un país no prospera si deja de lado a una parte de la población. Hoy hemos aprobado en Consejo de Ministros el #IngresoMínimoVital, una medida histórica en nuestra democracia, un nuevo pilar de nuestro Estado del Bienestar que hará de España un país más justo y solidario", ha destacado.