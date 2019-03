Iglesias y Errejón discrepan en Twitter sobre cómo "seducir" al electorado: "Pensamos con categorías propias"

Mitin de Iglesias en Euskadi y lanza un mensaje: "El día que dejemos de dar miedo seremos uno más y no tendremos ningún sentido como fuerza política".

Una clara alusión al discurso más amable que defiende el número dos del partido, Íñigo Errejón, que, aludido, contestaba sin nombrarle en Twitter. "A los poderosos ya les damos miedo, ese no es el reto. Lo es seducir a la parte de nuestro pueblo que sufre pero aún no confía en nosotros", publicaba.

El debate ha continuado con la respuesta de Iglesias. "Sí, compañero Errejón, pero en junio dejamos de seducir a un millón de personas. Hablando claro y siendo diferentes seducimos más".

Y recordando también las últimas elecciones, se metía Monedero. "Podemos no se hizo un hueco riéndole las gracias al 1%. Siendo plata en desigualdad por culpa del PP y el PSOE. ¿Seguimos sonriendo?", escribía.

Se hace referencia al lema de la última campaña. La estrategia de la amabilidad, creen algunos ahora, es equivocada, y así se posicionaban. Irene Montero se manifestaba en Twitter diciendo que "seducir es ternura con los de abajo y dientes con los de arriba". David Mayoral, por su parte, manifestaba que "David no venció a Goliat haciéndose el gracioso".

Después de mostrar las discrepancias que existen en la cúpula de Podemos por el camino a seguir, intentaban rebajar la tensión. "Mientras otros se mandan recados subliminales, en Podemos estamos orgullos de debatir con las puertas abiertas. Ser diferentes es eso", aseguraba Iglesias en la misma red social.

Errejón también se mostraba conciliador y contestaba al líder de Podemos. "Sin duda. Llegaremos lejos pensando con categorías propias. Debemos seguir haciéndolo para recuperar nuestro país. Seguimos.", escribía en su cuenta.

Y el secretario de Organización, tras la siesta, bromeaba: "Compas, no sé qué botón del núcleo irradiador habéis tocado, pero me he levantado de la siesta y 'tono' es trending topic", comentaba en tono de humor Pablo Echenique.

Consciente de la repercusión de sus tuits, Iglesias más tarde, apuntaba que "eso es lo que nos diferencia de los demás, que no tenemos ningún problema en decir la verdad y a debatir en público".