El Hospital Virgen de la Salud de Toledo niega la muerte de dos pacientes por falta de camillas

En diciembre los médicos del Hospital Virgen de la Salud de Toledo avisaron: no tenían medios suficientes, la situación era tan crítica que dos personas habían muerto en los pasillos en una misma semana. Hablaban de demoras en la valoración de pacientes graves y de falta de dignidad para los enfermos. Presentaron incluso una denuncia ante el juzgado de guardia. Este miércoles la gerencia del Hospital ha negado que esas dos personas muerieran en un pasillo.

En las imágenes que laSexta sacó a la luz se pueden ver camas y camillas con enfermos en los pasillos, con sus familiares apoyados sobre ellos como pueden. Es la imagen del colapso de las urgencias del hospital Virgen de la Salud de Toledo. En un escrito enviado por el personal sanitario de urgencias al Colegio Oficial de Médicos de Toledo, cuentan que se llegó "al punto insostenible de la muerte en el pasillo de dos pacientes en una misma semana".

Miguel Ángel es uno de los firmantes: "La denuncia en realidad era para que se dieran cuenta de que así no se puede trabajar". Hablan de imposibilidad de administrar los tratamientos prescritos, de demoras en la valoración de pacientes graves, de falta de dignidad... La situación era tan grave que, además, pusieron en el Juzgado de Guardia de Toledo una denuncia que reza: "Informamos al juzgado de guardia que no podemos atender a los pacientes del servicio de urgencias por falta de camillas y espacio libre. Informamos previamente al jefe de guardia y no da solución".

La Dirección del Hospital Virgen de la Salud niega la muerte de dos pacientes por falta de asistencia sanitaria y aclara que murieron en la sala de reanimación de Urgencias después de que empeorara su salud. Pero la oposición pide las explicaciones de la Presidenta de Castilla La Mancha: "La política de Cospedal es temeraria y la situación es gravísima". Y también exigen los ceses del gerente del hospital y del jefe de Sanidad y Servicios sociales.