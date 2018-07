¿Han firmado Sánchez y Rivera el mismo acuerdo? Los partidos no se ponen de acuerdo sobre la reforma laboral

Pedro Sánchez y Albert Rivera continúan con su particular batalla sobre la reforma laboral, y es que ambos líderes no se ponen de acuerdo en lo firmado en el acuerdo entre ambos, ya que si para el PSOE se deroga la medida del PP, para Ciudadanos dice que lo que se busca es "más equilibrio entre trabajadores y empresa".

La primera polémica en torno a estas medidas, no obstante, surgió entre el PSOE y Podemos, cuando el partido de Sánchez acusó al de Iglesias de mentir, ya que para ellos el coste del despido aumentaba, se derogaban los tres elementos lesivos de la reforma laboral del PP y no se creba un contrato único.

El siguiente en responder fue Albert Rivera en laSexta Noche, manifestando: "No puedo evitar que Pedro Sánchez, no sé por qué, diga lo que no dice el documento". Además, añadió que "lo que sé y lo que he firmado yo con Pedro Sánchez es que se reformen algunos artículos del marco de relaciones laborales para que haya más equilibrio entre trabajadores y empresa".

El último en hablar ha sido Pedro Sánchez durante el Comité Federal del PSOE, donde ha dicho que el acuerdo con Ciudadanos deroga de facto la reforma laboral del PP porque aumenta el salario mínimo interprofesional y porque se habla de recuperar la negociación colectiva.