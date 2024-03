Este lunes se ha celebrado en San Fernando, Cádiz, la misa funeral por uno de los guardias civiles asesinados en una narcolancha en Barbate. Miembros de la Guardia Civil, amigos y familiares se han acercado para despedirse de Miguel Ángel y reclamar justicia.

Antes de iniciarse la misa, en la puerta de la iglesia, la madre del guardia civil asesinado, Paqui Gómez, ha dicho que la muerte de su hijo fue un asesinato y no un accidente laboral. "Fue un asesinato en directo", ha zanjado.

Además, Gómez ha insistido en que "a mí no me van a callar, han callado a mi hijo, pero a mí no". También ha contado que en el lugar donde vive ha visto "cosas raras". "Ahí nos conocemos casi todo el mundo y he visto coches que yo no conocía al salir a mi terraza, y he llamado a la Guardia Civil", ha contado.