De Guindos no puede evitar la risa ante las propuestas económicas de Podemos

EN RUEDA DE PRENSA TRAS EL CONSEJO DE MINISTROS

No lo ha podido evitar. El ministro de Economía no ha respondido pero un gesto, a veces, dice mucho más que una palabra. Ha sido en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Cuando le han preguntado a Luis de Guindos por las propuestas económicas de Podemos, el ministro no ha ocultado la risa.