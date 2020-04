¡Hola pequeños de la casa! Aunque ya sabéis que el coronavirus es más peligroso cuanto más mayor eres, es importante que sepáis que todos, incluidos vosotros, tenemos que estar alerta para proteger a nuestros seres queridos. Hay que respetar las normas del Gobierno para que podamos volver a la normalidad lo antes posible. ¡Entre todos lo conseguiremos! Os explicamos en esta guía todo lo que podéis y no podéis hacer hasta que volvamos a la "nueva normalidad".

¿Cuándo y cómo puedo salir a la calle?

Como ya sabes, desde el 25 de abril los que tenéis menos de 14 años podéis salir a la calle, aunque hay unas condiciones que debes cumplir. Solo puedes salir una hora al día entre las 9:00 de la mañana y las 21:00 de la noche y siempre acompañado de un adulto que viva contigo en casa.

Si en casa sois más de tres niños no podréis salir juntos: solo pueden salir tres niños con un adulto que viva con vosostros. Puedes salir con tus juguetes pero no está permitido ir a parques infantiles. Tampoco puedes jugar con otros niños que estén en la calle y siempre tendrás que estar separado de otras personas con al menos dos metros para no contagiarse por coronavirus.

Recuerda que no puedes alejarte más de un kilómetro de tu casa y que siempre tienes que estar cerca de tu responsable. Además es imporante llevar una mascarilla para protegerse y lavarse las manos muchas veces.

¿Cuándo puedo jugar con mis amigos en el parque?

De momento no se sabe cuándo se podrá jugar en los parques, pero a partir de la Fase 1 se podrá tener contacto con amigos, eso sí, en grupos muy pequeños. Esa fase comenzará a partir del 11 de mayo aunque dependerá de la provincia en la que vivas.

Ya en la Fase 2 se permitirán "reuniones" más grandes y podrás ver a más amigos a la vez. Eso será a partir del 25 de mayo.

¿Cuándo podré invitar a mis amigos a casa?

Según ha publicado el Gobierno, a partir de la Fase 1 (11 de mayo) se podrán hacer reuniones de pocas personas y ya a partir del 25 de mayo se podrán reunir grupos más grandes. Todavía no está claro cuántos amigos podrás invitar y si podrás verlos en casa, pero sí que podrás reunirte con algunos de ellos muy pronto.

¿Cuándo podré ver a mis abuelos?

Eso dependerá de cómo se encuentren tus abuelos. Si son personas a las que el coronavirus les puede afectar de manera grave por su edad o porque están enfermos, no podrás verles hasta, al menos, a finales de junio.

Esto cambia si tus abuelos tienen buena salud y son personas más jóvenes: entonces podrás verlos a partir de la Fase 1, que comenzará a el 11 de mayo ¡Ya no queda nada!

¿Cuándo podré volver al cole?

La vuelta al cole dependerá del curso al que vayas. Si estás en los cursos de infantil hasta 6 años y tus padres tienen que trabajar entre semana podrás volver al colegio a partir del 25 de mayo.

Además, si estás en 4º de la ESO, 2º de Bachillerato o 2º de grado medio y superior también podrás volver al colegio o instituto a partir del 25 de mayo.

Si es tu caso y puedes volver al instituto o colegio ten en cuenta que tu clase no será como la recuerdas: las clases de más de 15 compañeros se dividirán en dos grupos y cada grupo irá a clase un día diferente.

Si no eres alumno de ninguno de los cursos anteriores volveras al colegio a partir de septiembre, ya para el curso que viene. Pero recuerda que esto no significa que todo el tiempo podrás estar jugando: tienes que seguir las clases y actividades que los profes van ordenando a través de internet.

¿Cuándo podré comer con la familia (primos, tíos...)?

Pues esto también está muy cerca, aunque dependerá de lo grande que sea tu familia. Si sois pocas personas podréis comer juntos a partir del 11 de mayo y su tu familia es muy grande tendréis que esperar al 25 de mayo.

Además, si alguien de tu familia es una persona vulnerable al coronavirus, mejor esperar para verla, ¡Así la protegerás!

¿Cuándo podré ir a natación?

Para ir a clases de natación tendrás que esperar hasta el 11 de mayo: tendrá que ser en una piscina con pocas personas a la vez y no podrás acercarte a los compañeros por tu seguridad. Además recuerda que no podrás usar los vestuarios hastas el 25 de mayo.

¿Y cuándo podré ir a fútbol?

Podrás ir a fútbol a partir del 25 de mayo aunque no se podrán jugar partidos con público hasta el 21 de junio. A partir de ese día tus familiares y amigos podrán ir a verte pero recuerda que tendrá que haber poca gente en las gradas y con separación entre ellos. Además, tampoco podrás usar los vestuarios, tendrás que ducharte en casa.

¿Y cuándo podré ir a ver a mi equipo?

La fecha más probable es que los partidos de LaLiga vuelvan a jugarse a partir del fin de semana del 6 de junio, aunque todavía no es seguro. Antes del 4 de mayo es probable que los futbolistas de tu equipo vuelvan a entrenar de manera individual y el 11 ya lo hagan en grupo.

¿Cuándo podré ir a atletismo, tenis, padel....?

Podrás ir a clases de deporte a partir del 11 de mayo siempre que sean al aire libre, sin público y cuando no sea necesario tocarse para jugar.

¿Cuándo podré ir a la biblioteca?

A partir del 11 de mayo podrás ir a la biblioteca y podrás llevarte prestado un libro. Si eres de los que te encanta leer allí, tienes que saber que podrán hacerlo pocas personas a la vez, así que lo más recomendable es que te lo lleves a casa.

¿Cuándo podré ir al cine?

A partir del 25 de mayo podrás ir al cine a ver películas pero recuerda que solo podrán entrar pocas personas y te darán un asiento concreto. No podrás sentarte donde quieras y tendrás que estar separado de las otras personas.

¿Cuándo podré ir a la playa?

Para ir a la playa tendrás que esperar hasta el 21 de junio. Además, tienes que saber que no lo harás como en otros veranos: tendrás que estar separado de las otras personas y siempre mantener la seguridad.

¿Cuándo puedo hacer una fiesta de pijamas?

A partir del 11 de mayo se podrán hacer reuniones de pocas personas y ya a partir del 25 de mayo se podrán reunir grupos más grandes. Todavía no está claro si podrás invitarles a casa, pero sí que podrás ver a algunos de ellos muy pronto.

¿Cuándo podré ir a mi casa de campo o de la playa?

Si tus padres tienen una segunda casa para ir de vacaciones en el campo o en la playa, solo podrás ir allí a partir del 25 de mayo siempre que esté en la misma provincia donde vives ahora. Si esa casa está más lejos tendrás que esperar hasta el final de las fases de desescalada.

¿Qué hago al volver a casa de la calle?

Al volver a casa de la calle tendrás que quitarte la mascarilla con la supervisión de tus padres o tutores y siempre sin tocarla por delante. Además, lo más recomendable es cambiarte de ropa y darte una ducha.

Si prefieres no ducharte, recuerda que debes lavarte las manos con mucho jabón.

¿Cuándo se va a ir el coronavirus?

Todavía no se sabe cuando conseguiremos acabar con el coronavirus. Lo que sí sabemos es que si todos respetamos las normas lo conseguiremos antes, por eso es muy importante comportarse cuando salgamos a la calle y mantener las normas de seguridad.