Guerra entre el PP y Vox tras el pacto en Andalucía: ¿quién ha cedido en cada punto?

El PP saca a relucir que Vox ha renunciado a sus peticiones más polémicas, como la derogación de las leyes de violencia de género o LGTBI, que según Javier Maroto, "afortunadamente quedaron fuera del acuerdo con Vox".

En cambio, Vox defiende que el acuerdo recoge su programa literal, como afirma su vicesecretario de Relaciones Internacionales, Iván Espinosa de los Monteros, quien dice que se ha acogido su programa "punto por punto".

Ambos coinciden en luchar contra el 'efecto llamada' en materia de inmigración, pero en cuanto a la expulsión de migrantes, la Junta de Andalucía no tiene competencias. Lo que si tiene es información y para Javier Maroto "algo no está funcionando cuando la Junta no pasa los datos a la Policía".

Y Vox agrava las palabras llevándolas a la última consecuencia: la expulsión. "A ver si de una vez por todas, la Junta de Andalucía se digna a cumplir la ley, porque dentro de ese cumplimiento está la expulsión de inmigrantes que estén de manera ilegal", declaró Javier Ortega Smith en Al Rojo Vivo.

Unas medidas de Vox que en el argumentario del nuevo PP de Casado ya estaban. En el acuerdo recogen sustituir la ley de Memoria Histórica por una de concordia, también una bajada de impuestos como ya predicó Casado en campaña.

Otra de las medidas es apostar por la educación segregada, que en comunidades como la de Madrid ya está implantada. Y la Consejería de Familia que pedía Vox y que está en el acuerdo firmado, dice Javier Maroto que ellos ya lo pensaron y que llegó a proponer crear "un Ministerio de la Familia". Estas medidas de Vox que no distan tanto de las del PP de Casado.