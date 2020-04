Un día después de anunciar que serían las comunidades de vecinos quienes decidan sobre el uso de los espacios comunes en las salidas de los menores de 14 años que estarán permitidas a partir de este domingo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que el Gobierno prepara una guía para establecer los criterios específicos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Extraordinario de este viernes, Illa ha recordado que los espacios de las comunidades de vecinos son espacios privados y, por tanto, "objeto de una regulación comunitaria".

Sin embargo, ha apuntado que el Gobierno va a especificar una serie de criterios que "van a ser los mismos que para el espacio público". Así, ha explicado, los niños no podrán estar en grupos superiores a tres, tendrán que estar permanentemente acompañados por un adulto, igual que en las salidas a la calle. Igualmente, ha señalado que "no es aconsejable que estén más de una hora en estos espacios" y que en cualquier caso no podrán coincidir en espacios de juego.

Mismos criterios que en espacios públicos

"Los criterios que sirven para los espacios públicos van a servir para los espacios privados" ha reiterado Illa antes de señalar que la Vicepresidencia de Derechos Sociales está trabajando en dicha guía.

La medida presentada este jueves por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, junto a Illa no fijaba una normativa clara en torno al uso de estas zonas comunes y apuntaba que la administración de cada residencial tiene la potestad de decidir en torno al uso de sus instalaciones estableciendo, por ejemplo, un reparto de horarios para evitar aglomeraciones vecinales.

La decisión del Ejecutivo generó cierto revuelo y desconcierto y motivó que varios colegios de administradores de fincas reclamaran "instrucciones claras".