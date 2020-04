Los niños de hasta 14 años podrán salir a dar paseos a partir de este domingo acompañados por un adulto una vez al día durante una hora y en el entorno de sus domicilios, tal y como adelantaba este miércoles laSexta.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha comparecido junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa para informar sobre esta medida, que entrará en vigor a partir del 26 de abril.

El Ejecutivo ha decidido delimitar el horario de estas salidas a entre las 9.00 y las 21.00 horas, aunque recomienda evitar "las horas puntas" y recuerdan que deberán producirse en el entorno de su vivienda, es decir, a no más de un kilómetro de distancia.

El adulto responsable, que puede ser un hermano mayor, podrá salir con hasta tres menores y deberá estar a una distancia en la que que pueda controlar a los niños y respetar las medidas de distanciamiento social.

Los niños, según han explicado, podrán saltar, correr y hacer ejercicio y podrán llevar sus propios juguetes como una pelota o un patinete. En cuanto a los menores que vivan en un entorno rural, podrán pasear por el campo o bosque, pero siempre respetando las medidas de distanciamiento social y no podrán salir en caso de tener fiebre o síntomas de Covid-19.

Sobre la salida de niños a las zonas comunitarias de urbanizaciones, Iglesias ha apuntado que dependerá de las propias comunidades de vecinos teniendo en cuenta que no se permite el uso de parques infantiles ni zonas comunes de juegos.

En todo momento, desde el Gobierno han apelado a la responsabilidad individual, reiterando que para que funcionen los paseos de los niños, no dependerá de lo estricto de la vigilancia, si no de la responsabilidad ciudadana.

El ministro de Sanidad ha señalado que de esta medida se beneficiarán a partir del domingo seis millones de niños de hasta 14 años y ha destacado la importancia de tres prioridades: mantenimiento de la distancia de seguridad, lavado frecuente de manos e higiene de los espacios públicos. En cualquier caso, reitera la recomendación del uso de la mascarilla en los casos en los que no se pueda cumplir algunas de estas prioridades.

Iglesias ha comenzado su intervención pidiendo disculpas a los menores: "A veces podemos hacer mal las cosas y por eso os queremos pedir perdón". El vicepresidente segundo ha señalado que en las últimas horas el Gobierno "no ha sido claro" y ha asegurado que es consciente de que el confinamiento no está siendo fácil para los pequeños porque han tenido que dejar de ir al colegio, de ver a sus amigos y familiares, ha tenido que empezar a jugar en casa y no en la calle por eso, ha querido agradecerles su comportamiento: "El aplauso de este domingo irá para vosotros", así ha comenzado la intervención del vicepresidente".