El Gobierno confirma 50 víctimas españolas en el accidente de avión en Francia

Así lo han confirmado en rueda de prensa, tras la tercera reunión del gabinete de crisis creado por el Gobierno tras el accidente, los secretarios de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y de Seguridad, Francisco Martínez.



El Gobierno ha reducido en una persona la cifra de españoles que iban en el avión siniestrado, ya que uno de los identificados reside desde hace más de veinte años en España pero no tiene la nacionalidad, ha explicado Martínez.



Ha señalado que no obstante se trata de datos provisionales y ha concretado que a medida que se avance con la lista de pasajeros "se estará más cerca de la identificación definitiva".



El secretario de Estado de Seguridad ha informado de que ya se ha desplazado a Francia un equipo de la policía científica integrado por tres policías nacionales y tres guardias civiles para prestar asistencia en las labores de identificación. Dos de esos funcionarios trabajarán en el lugar del accidente y otros cuatro en París, en colaboración con las autoridades francesas.



Ayllón ha explicado que también se ha constituido un equipo especial de coordinación in situ formado por funcionarios de los ministerios de Asuntos Exteriores, Fomento e Interior. Ha destacado además que la mayor parte de los familiares de las víctimas españolas ya se han desplazado al lugar del accidente, bien por carretera o en un avión fletado por la compañía, y que les acompaña el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, y un equipo de psicólogos.



Ayllón ha subrayado que el objetivo es ayudar a los familiares de las víctimas y colaborar en la investigación del accidente y la cooperación judicial en la línea que el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ofreció a los presidentes de Francia, Francois Hollande, y de Alemania, Angela Merkel.



Respecto a las "decenas de mensajes" lanzados en las redes sociales contra las víctimas del accidente, Martínez ha recordado que la investigación ya está en marcha y que es una prioridad para el Ministerio del Interior combatir el "discurso del odio".



El secretario de Estado de Seguridad se ha remitido a las investigaciones de la Fiscalía, que será quien dictamine si esos mensajes se consideran un delito. A su vez, preguntado por el contenido de la caja negra del avión hallada en el lugar del accidente, Ayllón se ha remitido a la investigación abierta por la Fiscalía francesa y ha lanzado un mensaje de tranquilidad por la "magnífica colaboración" entre España y Francia.