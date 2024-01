La coalición de PSOE y Sumar aún confía en un giro de los acontecimientos que lleve a Junts per Catalunya y a Podemos a votar a favor de los tres primeros decretos ley de esta nueva legislatura. Tanto los independentistas catalanes como la formación morada se mantienen en el 'no' después de horas y horas de intensas negociaciones con el Ejecutivo, sin que estas hayan propiciado un acuerdo con el que salvar medidas decisivas en el inicio del nuevo mandato de Pedro Sánchez. Medidas que, tal y como han recordado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afectan a todos.

"Esta sesión es importante para el futuro de la ciudadanía. Debatimos tres decretos imprescindibles para tener acceso a 10.000 millones de euros de los fondos europeos, para impedir la escalada de la inflación y mejorar el estado de bienestar. Eso nos estamos jugando hoy", ha advertido el ministro, asegurando que "hoy los ciudadanos podrán comprobar si los representantes que eligieron están para mejorarles la vida o para dañarles". En este punto, ha añadido un comentario que ha generado aplausos y abucheos a la par: "Si ustedes fallan, mañana sube la luz, la pensión baja".

A tal reacción ha respondido el titular del Gobierno destacando al resto de la sala que "están aquí para hacer el bien, no para perjudicar a los ciudadanos con politiquerías que nadie entiende". Acto seguido, Bolaños ha dado cuenta de manera sucinta del contenido del primer real decreto ley que se ha tratado en el pleno, advirtiendo después de que "no puede haber ninguna razón política ni ideológica que impida ayudar a la ciudadanía y a las familias". Y ha ahondado en esta cuestión: "Tomen la decisión de voto pensando en quienes les votaron, todos tenemos la responsabilidad de apoyarlos. Cuando voten, piensen en ellos, no en intereses partidistas".

Desde Sumar, Engracia Rivera ha reclamado a Junts que voten a favor destacando que la posición en contra provoca que "vayan a perder 10.000 millones de euros", y ha precisado: "Les pedimos que voten a favor como proyecto de ley y después negociaremos". Y ha reflexionado sobre el polémico trámite: "Sabemos lo que es la responsabilidad, y por eso vamos a apoyar la convalidación del real decreto. Eso no quiere decir que no tengamos ciertas críticas. No podemos aceptar que la aprobación de decretos reyes sea una costumbre".

El Gobierno tiene que entender que los grupos no estamos a su servicio"

Más allá de Sumar, las críticas a las palabras de Bolaños no han tardado en llegar en las siguientes intervenciones, si bien ni Bildu ni Junts han hablado en la exposición del primer decreto. Néstor Rego, portavoz del BNG, ha denunciado "el pecado original de legislar por real decreto ley, sin negociación previa", así como que estos reúnen "asuntos de los más dispares". Por ello, ha reclamado que "se tramiten como proyecto de ley". Misma crítica de esta cuestión han hecho desde ERC. Pilar Valluguera ha sido tajante al afirmar que "todos los grupos que apoyaron la investidura" han dejado claro que la legislación por real decreto ley "no convence".

"En esta caso, existe la habilitación de que sea por urgente necesidad, pero no es necesario que lo metan todo en el mismo decreto", ha añadido la diputada de Esquerra Republicana, quien antes de finalizar ha expuesto que "el Gobierno tiene que entender que los grupos no estamos a su servicio, aunque se haya admitido que este se tramite como proyecto de ley", razón por la cual ha afirmado que lo apoyarán. En esta línea, Martina Velarde, de Podemos, ha recordado que "la responsabilidad de este Gobierno es la de reunirse y conseguir apoyos, cosa que no ha ocurrido con ninguno de los tres decretos".

"Si se quiere aprobar una batería de medidas, se tendrá que negociar con todos los partidos del bloque de la investidura", ha criticado Velarde. Por parte del PNV, que confirmó previamente que votarán a favor de los decretos, Mikel Legada ha señalado que si bien su partido no entrará "en detalles de la norma", sí consideran que "en algunos casos es contraproducente con los objetivos que se plantean".