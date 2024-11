El Gobierno desvincula la ayuda a Valencia de los Presupuestos y carga contra el Partido Popular por acusarlos de chantaje. Así lo ha asegurado María Jesús Montero, ministra de Hacienda, en una entrevista en 'El País'.

Desde Génova, cargan contra el Gobierno acusándoles de chantaje por incluir las ayudas a Valencia en los Presupuesto Generales del Estado. Algo que ha desmentido la vicepresidenta primera: "El presidente no ha vinculado los 10.600 millones al presupuesto. Los presupuestos no están listos y, sin embargo, las ayudas van a llegar, son un gasto extraordinario y eso Bruselas lo entiende. Hay que dejarse de politiqueo. Hace falta un presupuesto y me parece impropio llamar a eso chantaje. Hay un tiempo para pedir responsabilidades y para confrontar, pero ahora hace falta el presupuesto y es impresentable, poco empático y absolutamente desorientado hablar de chantaje".

Pese a recalcar que el decreto ley está desvinculado de los Presupuestos, Montero añade que "nadie entendería que la Generalitat no orientara sus cuentas públicas a la reconstrucción ni que no tengamos los próximos Presupuestos del Estado focalizados en resolver cuanto antes esto". Una postura que sí ha adoptado Diana Morant, líder del PSPV, que afirmó en Al Rojo Vivo que sí aprobaría los presupuestos de Mazón independientemente de la decisión del PP a nivel nacional.

Montero pospone los reproches a Mazón

La figura de Carlos Mazón está siendo muy controvertida debido a su ineficiente gestión que, además, está justificada con mentiras. Pese a todo ello, la ministra asegura que no es el momento de analizar las decisiones y sí de seguir trabajando en el terreno: "Nos hemos centrado en dar respuesta a la gente que lo pasa mal, en salvar tejido productivo y en desplegar las ayudas para reconstruir la zona devastada: ya habrá tiempo para ver cómo se tomaron las decisiones. No espere de mí reproches. Insisto en que habrá tiempo para las comisiones de investigación".

Montero ha vuelto a reiterar que el Gobierno ha estado "desde el primer momento" atento a las necesidades de la Comunitat Valenciana y que no haber tomado las riendas de la situación no ha sido una estrategia política: "Hemos estado presentes en Valencia desde el primer minuto, con todo el despliegue de fuerzas y el Ejército. Hubiera sido un sinsentido entrar en una pelea de competencias y roces continuos. Mazón era el responsable de activar el máximo nivel de alarma si la situación le desbordaba. Y no lo hizo".

Por otro lado, admitió entender "la indignación" de la gente en el altercado de Paiporta, pero lamenta que hubiera "ultras prendiendo la mecha de la violencia": "Entiendo la indignación de personas que pierden su casa, su negocio, su coche, a sus seres queridos. Pero el Gobierno ha estado ahí. La desesperación es lógica cuando la ayuda no llega de inmediato, y es imposible llegar de inmediato. Esa frustración puede acabar en bronca cuando hay aglomeraciones. Son momentos peligrosos por la ola de emocionalidad".

"Me parece indignante que los ultras se infiltraran en esas protestas. No solo eran ultras, pero había ultras prendiendo la mecha de la violencia", ha concluido.