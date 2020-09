La Seguridad Social ha ampliado los plazos para cobrar el Ingreso Mínimo Vital con efectos retroactivos al 1 de junio. El Ministerio de Escrivá ha ampliado este periodo preliminar para los nuevos solicitantes, que anteriormente vencía el 15 de septiembre. Además, se ha ampliado el plazo de resolución para que no "caduquen" las solicitudes presentadas hasta ahora y que nadie tenga que volver a presentar solicitud.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ya adelantó que el Consejo de Ministros aprobaría en su reunión de este martes en el marco del decreto de Trabajo reformas que permitirán agilizar la tramitación de las solicitudes de ingreso mínimo vital (IMV).

"Hemos estado trabajando los dos equipos para acelerar trámites y esta situación de cuello de botella se va a corregir", explicó Iglesias en una entrevista en TVE en alusión al trabajo realizado por su departamento y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige Jose Luis Escrivá.

El titular de la Seguridad Social ya había avanzado la aprobación de reformas en la normativa para este mes de septiembre con el objetivo de acelerar la tramitación de las más de 900.000 solicitudes de renta mínima presentadas desde junio.

Escrivá ha defendido en todo momento la labor del personal del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y reconoció haberse visto desbordados por la elevada demanda de la prestación. Sin embargo, vicepresidente segundo ha vuelto ha calificar este martes de "inaceptable" las demoras y ha reiterado que el Gobierno "tiene que correr".

"Estamos trabajando para que la respuesta llegue de inmediato, lo más pronto posible y somos conscientes de que quien necesita el ingreso mínimo vital no puede esperar y que su gobierno tiene que correr", ha explicado Iglesias.

Para Iglesias, no es suficiente haber creado el derecho social "que surgió una situación de emergencia", sino que ese derecho se "tiene que ejercer desde ya". "Quien necesita el ingreso mínimo vital no puede esperar, necesita llenar la nevera ya; a veces me acusan de correr mucho, pero cuando hay gente que no llega a fin de mes hay que correr", ha explicado.

Iglesias ha rechazado que el Gobierno se precipitase a la hora de aprobar la renta mínima sin los instrumentos necesarios para garantizar su tramitación. "Malo es que no haya solicitudes atendidas, pero imagínese si nadie lo pudiera solicitar", ha concluido el máxima dirigente de Unidad Podemos.