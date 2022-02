El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, se ha situado en el punto de mira en la última crisis del partido, referida al escándalo del contrato del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Tras el cruce de ataques y acusaciones que se han lanzando por este caso tanto la presidenta madrileña como el líder del PP, Pablo Casado, y el reciente paso atrás de Génova a la hora de cerrar el expediente contra Ayuso, las aguas no se han calmado, ni mucho menos. Y todos los ojos apuntan ahora a Egea.

Los barones del PP están señalando al secretario general del PP por esta guerra interna y él parece haberse dado por aludido. García Egea habría ofrecido su dimisión a Casado con una frase muy clara, según ha publicado el digital dirigido por Eduardo Inda: "Presidente, si yo soy el problema, me voy". No obstante, afines al líder nacional del Partido Popular no contemplan en este momento que vaya a dejar caer a su secretario general, Teodoro García Egea.

Cargos consultados por Servimedia ponen en duda que la 'mano derecha' del presidente del PP vaya a irse a pesar de los movimientos que buscan hacer llegar a Casado esta posible "solución" para evitar que la responsabilidad política de esta "guerra total" recaiga sobre él directamente, como ya advierten destacadas voces en el partido. Todo ello para tratar de atisbar una solución a este conflicto que se agudizó el jueves con la declaración pública de Ayuso en la que arremetió duramente contra la dirección nacional y la respuesta posterior en rueda de prensa del propio secretario general del PP, quien admitió que la cúpula del partido tiene desde el mes de septiembre dudas de irregularidades sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Fuentes territoriales explican a Servimedia que están tratando de unificar una postura común, aunque no estén el 100% de los barones, para trasladar a Casado que hay que evitar el peor escenario y poner fin a este "suicidio" del partido, lo que pasaría por proponer el cese de García Egea. Precisamente quienes defienden que Casado tiene que dejar caer a García Egea lo plantean como "un cortafuegos" para que el líder del PP pueda salir adelante y para "salvar" también a la formación. Es decir, aducen que sería la mejor manera para intentar salir de esta crítica situación y a partir de ahí reconducir las relaciones con Ayuso, o al menos intentarlo.