Teodoro García Egea, secretario general del PP, ha criticado en una entrevista en 'ABC' la gestión del Gobierno ante los rebrotes de coronavirus en España. En este sentido, García Egea ha asegurado que "los rebrotes han pillado al Ejecutivo fuera de juego".

"Estos rebrotes están demostrando que el Gobierno debería buscar mucha mayor coordinación y si durante la pandemia estuvo en contacto todos los domingos con los presidentes autonómicos, ahora debería estarlo mucho más. Es un momento mucho más delicado, mucho más peligroso", ha advertido el secretario general del Partido Popular.

En la misma línea, ha criticado que "el Gobierno ha perdido el tiempo y no ha desarrollado instrumentos jurídicos que nos permitan actuar frente a los rebrotes". "No ha desarrollado una norma o un mecanismo que permita a los dirigentes locales actuar frente a los rebrotes. En este momento no solo estamos desprotegidos frente al virus, sin vacuna, sino que también estamos desprotegidos jurídicamente contra su expansión", ha expresado.

Preguntado también por futuras alianzas, Teodoro García Egea ha manifestado que "mientras Vox exista y la derecha siga fragmentada, Pedro Sánchez tiene asegurada la presidencia". Estas palabras han indignado a Santiago Abascal, quien en redes sociales ha criticado su "estrategia suicida"."¿Os la ha vendido vuestro amigo Zapatero o ese PNV con el que mantenéis una relación sadomasoquista?", le ha preguntado en su perfil de Twitter, donde, además, se ha referido al Partido Popular como "derechita sumisa".