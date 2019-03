Gallardón supedita el aborto por malformación al "daño psicológico de la mujer"

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que "el daño psicológico de la mujer" debido a una malformación del feto "será el que autorice la interrupción del embarazo, pero no la discapacidad" del no nacido.

En una entrevista en 'Espejo Público', Gallardón ha defendido la necesidad de ampliar las ayudas a la discapacidad y ha asegurado que "en el mismo momento" en que el Gobierno tenga disponibilidad presupuestaria "esas ayudas estarán en su programa".

"Esas ayudas tienen que darse", ha subrayado el ministro, quien ha señalado que muchos abortos se producen porque no existe una perspectiva de seguridad económica y laboral. "Con esto tenemos que acabar", ha recalcado Gallardón, quien se ha comprometido a dar "la misma batalla" por defender las ayudas que la que está dando por proteger la discapacidad.

El ministro ha eludido pronunciarse sobre si habrá modificaciones al anteproyecto de ley del aborto para incluir el supuesto de malformación del feto y ha explicado que el texto ha sido remitido a los órganos consultivos y una vez éstos envíen sus informes, "en ese momento", el Gobierno valorará "cuáles modificaciones vamos a introducir".

"Estoy dispuesto a estudiarlo, lo que no puedo hacer es condicionar a los órganos consultivos a decir esto sí o esto no", ha insistido Gallardón.

El titular de Justicia ha rechazado que la reforma del aborto vaya a restar votos al PP "porque no es una improvisación, sino el relato del partido en relación con la defensa de los derechos de las mujeres y del concebido y no nacido", y ha asegurado no sentirse solo en el Gobierno y sí respaldado por el presidente Mariano Rajoy.