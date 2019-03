Fuentes del Gobierno consideran "precipitada" la fecha del 14 de abril para un adelanto electoral

El PSOE no descarta que haya un adelanto electoral si no hay Presupuestos, pero apuntan que no hay fecha sobre la mesa como dice la Agencia EFE.

Cualquier cosa depende, según la ministra Delgado, de lo que pase con las enmiendas a las cuentas que este martes se debaten y pasado se votan. "Es cierto que esto marca los tiempos políticos", añade Delgado.

El ministro Ábalos también se suma a no descartar elecciones si no hay Presupuestos. Suena incluso a advertencia. "Si no se aprueban, el presidente tomará nota y hará uso de su facultad cuando corresponda".

Para las cuentas, el Gobierno necesita a ERC y PdeCAT. La vicepresidenta Carmen Calvo asegura que en las últimas horas no han hablado con ellos.

El ministro Borrell no se muestra optimista. Ya no piensa como hace unas semanas, cuando se jugaba que los grupos independentistas podrían apoyar las cuentas. "Creo que he perdido la apuesta, qué le vamos a hacer", sostiene.

Casi la mitad del Gobierno ha salido a hacer declaraciones. Pedro Sánchez, en Twitter, pone al mismo nivel a las derechas y a los independentistas. Se pregunta si lo que les interesa es la confrontación.

Por su parte, Torra sigue en sus trece. "Nosotros no tramitaremos los presupuestos si en el papel que se nos presenta no está el derecho de autodeterminación", ha señalado el president de la Generalitat de Cataluña. Desde ERC hablan así sobre la posibilidad de elecciones: "nunca no han dado miedo las urnas".

Todos pendientes de lo que pase este martes con los Presupuestos.