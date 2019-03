Floriano: "No creo que haya remodelaciones dramáticas en el PP"

El vicesecretario general de organización del PP, Carlos Floriano, ha hablado en una entrevista para Onda Cero sobre la posible modificación de su formación. Al respecto, ha afirmado que no se esperan cambios radicales, "no creo que haya remodelaciones dramáticas", ha expresado.

Además, ha añadido que se trata de una cuestión que queda "en manos del presidente Rajoy, que es quien toma estas decisiones con la secretaria general". Asimismo, ha destacado que están centrados en "ser capaces de poner en marcha los elementos que caracterizan la solidez de un partido como el PP, "llevar a cabo un proyecto común para toda España, propiciar las reformas necesarias en el país para dar empleo y llevar a cabo la agenda de regeneración democrática".

Sobre el conflicto con Gibraltar, Carlos Floriano, ha pedido a la Unión Europea que se "implique" y exija a Gibraltar el "cumplimiento" de la normativa de la Unión Europea.

"Tenemos que ser muy exigentes con que en el Peñón se cumpla estrictamente con esta normativa, que la Unión Europea se implique en lo que tiene que ser la exigencia de cumplimiento de esta normativa" y, por último, "tener claro que una colonia en Europa en el Siglo XXI no tiene ningún sentido", ha manifestado.



Dicho esto, el dirigente 'popular' ha subrayado que el hecho de ser españoles y miembros de la Unión Europea obliga a exigir "el cumplimento de la normativa" en tres aspectos: la legislación relacionada con el espacio Schengen, con el Medio Ambiente y con la normativa fiscal, que son reglas "de la Unión Europea".



"Hay una cuestión básica que hay que resolver y que parece que no tiene sentido que en el Siglo XXI siga habiendo ahí una colonia. En Europa no tiene ningún sentido. Eso lo entiende todo el mundo y las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) van en esa dirección", ha concluido.

En otro orden de cosas, el vicesecretario de Organización del Partido Popular ha acusado al Partido Socialista de haberse convertido en una formación política de "pancarta y vocerío" y ha lamentado que no se quiera "sentar" a hablar ni con el Gobierno ni con el PP.



"El PSOE debe volver a ser capaz de sentarse como un partido normal. Ahora no se quiere sentar con el PP. No se quiere sentar con el Gobierno. Ha abandonado las ponencias legislativas y se ha convertido en un partido de pancarta y vocerío", ha manifestado.



Además, el popular ha afirmado que el PSOE "debería estar aportando ideas a los problemas de los españoles" y ha agregado que, "desgraciadamente, está en otra cosa". "No sabemos bien en cual. Desde luego, en nada positivo para los españoles", ha subrayado Floriano.