La Fiscalía recurre ante la Audiencia de Badajoz el auto de la jueza que investiga al hermano de Sánchez

La Fiscalía recurre ante la Audiencia de Badajoz el auto de la jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez por el que acordó su citación como investigado y el de otros ocho personas, entre ellas el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

La fiscal argumenta que "no hay en la causa, ni por remisión a otras actuaciones previas, una singularización de comportamientos con trascendencia penal para cada uno de los investigados", lo cual, a su juicio, es "esencial" para la defensa de los investigados. Esa "omisión", que la Fiscalía atribuye a la jueza de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, debe ser resuelta, a juicio de la Fiscalía, "con anterioridad al despliegue de declaraciones".

"El razonamiento jurídico tercero del Auto recurrido se limita a acordar estas declaraciones de investigados para garantizar la plena efectividad del derecho de defensa y evitar que puedan producirse contra los mismos, aun en la fase de investigación, situaciones materiales de indefensión", argumenta la Fiscalía antes de añadir que la resolución judicial "no realiza ninguna exposición de los indicios existentes contra cada una de las personas a las que se pretender tomar declaración como investigados; ni siquiera se indica los concretos delitos por los que se investiga a cada uno de ellos".

A su entender, "la genérica referencia que se realiza a los delitos contra la Administración Pública investigados no puede colmar satisfactoriamente el derecho de defensa".

En este sentido, recuerda que la jurisprudencia del Supremo establece que "la valoración sobre el nivel de los indicios ha de efectuarla el juez, que las deducciones o inferencias, que tienen que ir precedidas de una cierta reflexión y valoración, pues no son autoevidentes, corresponden al juez de instrucción que no puede ni delegarlas ni asumir acríticamente las realizadas por otros. No desconfiar por sistema de la policía judicial -ninguna razón existe para ello no significa abandonar en ella una tarea que es primordialmente judicial".

La jueza investiga la adjudicación de un puesto al hermano de Sánchez

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, había citado a declarar como imputado el próximo 9 de enero a David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La jueza toma esta decisión después de analizar el contenido del informe de la UCO, del que se deriva "la existencia de indicios racionales de criminalidad" por las presuntas irregularidades en las que Sánchez habría accedido a su puesto en la Diputación de Badajoz. Así, la jueza le imputa varios "delitos contra la administración pública".

Se investiga, por tanto, la adjudicación al hermano del presidente de un puesto de trabajo como coordinador de los conservatorios de música en la provincia. Pero cuando se abrió el proceso Sánchez no era presidente ni tampoco secretario general del PSOE.