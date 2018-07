Las filtraciones del Comité del PSOE dejan ver las duras críticas a Pedro Sánchez

Pedro Sánchez pasó de nuevo el trago de un Comité Federal muy tenso. Algunos líderes territoriales le reprocharon a la cara la lectura que hizo la noche electoral de los resultados del PSOE. A pesar de que Sánchez declaró haber "hecho historia", la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dijo que "el 20 de diciembre, el PSOE no hizo historia, sacó el peor resultado de la historia. Si el Partido Popular ganó en estas circunstancias es no estar en el camino correcto".



Muchos también alertaron del peligro de formar Gobierno a cualquier precio y le pidieron a Pedro Sánchez más contundencia para rechazar cualquier tipo de apoyo de los independentistas. "Si nosotros no dejamos claro que el PSOE nada tiene que ver con el independizo, ni por activa ni por pasiva, a nosotros en Extremadura nos matan", afirmó Fernández Vara.



Eduardo Madina añadió que "si se sujeta el Gobierno de España toda sobre 17 tipos que la quieren partir, se partirá España y el PSOE". Por su parte, Javier Lambán, presidente de Aragón, subrayó que "Pedro Sánchez no puede ser Presidente con el permiso de los independentistas porque eso no será un Gobierno socialista, sino el patíbulo definitivo del PSOE".



En el debate sobre la gobernabilidad del país, también quedaron claras las discrepancias internas entre quienes prefieren elecciones y quiénes no. El presidente de Asturias, Javier Fernández, declaró que pensaba que habría elecciones pronto. Fernández Vara, sin embargo, dijo que él era de la opinión "de que no puede haber nuevas elecciones, ¿qué decimos a los españoles si tras cuatro meses, seguimos sin sumar en unas nuevas elecciones?".



En la búsqueda de esas sumas, la presidenta andaluza dejó claro el recelo que le despierta la negociación con Podemos: "Un Gobierno de coalición con Podemos no lo veo". Un cruce de mensajes y una tensión que se repitió en la mayoría de intervenciones durante las cinco horas que duró el Comité.