Ferrol retirará el busto de Juan Carlos I de la fachada del Ayuntamiento

El alcalde de la ciudad, Jorge Suárez, ha señalado que la decisión de retirar el busto del rey Juan Carlos se adoptó porque "no es el rey actual" y, por lo tanto, "no tiene sentido" mantener la imagen del monarca, a pesar, ha explicado, de que no existe una "obligación legal" para llevar a cabo tal acción.

Suárez ha añadido en conferencia de prensa que "después de una cacería de elefantes el rey decidió abdicar", por lo que no tiene más opinión que la de que la figura "no siga presidiendo" la fachada del consistorio. El busto de Juan Carlos I, ubicado en el marco de uno de los ventanales circulares del Ayuntamiento, sustituyó en 1980 a otro semejante de Francisco Franco, que se encuentra desde entonces almacenado y oculto a la vista del público.