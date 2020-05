Fernando Simón ha respondido en rueda de prensa a la petición de dimisión que hicieron algunos diputados de Vox en el Congreso, que pedían que tanto el director de el director del Centro de Alertas Sanitarias como su equipo dejaran sus puestos al considerar que no supieron anticipar esta crisis sanitaria.

En su respuesta, Simón se ha mostrado claro afirmando que no ve los debates en el Congreso porque no tiene tiempo para ello. Y añadía: "Lo que no voy a hacer es dejar de hacer mi trabajo con todo el esfuerzo que pueda. Si se considera que debo dejarlo y alguien toma la decisión de poner a otra persona en mi lugar yo asumiré la orden que se me dé y me echaré a un lado. Pero lo que no voy a hacer es abandonar el barco".

Fernando Simón descarta dimitir porque no considera que dejar el puesto "para evitar ataques o riesgos de esta sobreexposicion que puedo tener" sea lo más adecuado. "Es una cuestión de profesionalidad y entiendo como tal que no debo dejar las cosas a mitad, por lo que voy a hacer lo máximo que pueda", zanjaba.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, también ha querido salir al paso de esta petición de dimisión para dejar claro su apoyo a Simón. "Quería manifestar mi orgullo de tener y contar con el doctor Fernando Simón como director y coordinador de centro de emergencias. Y subrayar el carácter de servidor público ejemplar que él ha demostrado en toda esta pandemia. Es un orgullo tenerlo al mando".

Respuesta a la denuncia

El director del Centro de Alertas Sanitarias también se ha pronunciado sobre la petición de imputación en la causa que investiga la manifestación del 8-M. Según el texto de la acusación, al que ha tenido acceso laSexta, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias hizo dejación de sus funciones y caso omiso de los informes que, aseguran, ya existían en el mes de marzo de la OMS advirtiendo del coronavirus.

Preguntado por esto, al poco de conocerse la denuncia, Simón ha dicho: "Yo no he recibido nada, no sé de qué se me acusa" y ha añadido: "Yo haré lo que el poder judicial me diga no tengo nada que ocultar, ni decir al respecto. Ahora mismo no estoy para centrarme en ese tipo de cosas, estoy centrado en hacer mi trabajo como todos los miembros del equipo en el Ministerio, en hacer nuestro trabajo lo mejor que podemos, nos estamos dejando la piel".