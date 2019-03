Fernando Paz (Vox) amenaza con denunciar a laSexta tras emitir sus mensajes homófobos

Fernando Paz será el número uno en las listas de Vox por Albacete. El polémico escritor ha protagonizado polémicas declaraciones sobre la homosexualidad, la Guerra Civil o el feminismo.

Durante un debate televisivo en 2013, Paz llegó a afirmar, ante la indignación de los espectadores, que la homosexualidad se cura. "Si mi hijo dijera que es gay, trataría de ayudarle. Hay terapias para reconducir su psicología", afirmó.

Palabras homófobas que ha reafirmado en una nueva entrevista. Ante esto, el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, no se ha quedado callado y ha afirmado desde el plató que "quizá sea el hijo homosexual el que debería ayudar a Fernando Paz".

No es la única 'perla' del nuevo fichaje de Vox. Así criticó en 2015 la aprobación del matrimonio homosexual en Irlanda: "Hasta en Irlanda aprueban el matrimonio gay. Con la firmeza del sonámbulo, Occidente se precipita en el abismo".

Unas declaraciones que, tras anunciarse su incorporación en las listas del partido de Santiago Abascal, laSexta, así como otros medios y los usuarios en redes sociales, han recopilado. Paz llegó a definir a Franco como "un jefe de Estado español bajo cuyo mandato se produjo el cambio más grande de nuestra historia" y afirmó que "el bombardeo de Gernika es un mito de la propaganda británica".

Por su parte, Fernando Paz ha anunciado que emprenderá acciones legales contra laSexta y El País por "ponerle en la picota". "Me han llamado negacionista, me han llamado revisionista, me han llamado homófobo y me han dicho falso historiador. Nos veremos en los tribunales.", ha señalado el cabeza de lista de Vox por Albacete.