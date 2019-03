Fernández Díaz: "La devolución en caliente es ilegal, no existe en el derecho"

"Le he pedido a la comisaria ayuda extraordinaria y de emergencia porque la situación que vivimos es de emergencia", señaló Fernández Díaz en una rueda de prensa tras reunirse con la comisaria, que pidió explicaciones a España sobre la tragedia de principios de febrero en Ceuta en la que murieron 15 personas.

El ministro explicó que ese apoyo europeo iría destinado a "proyectos urgentes e inaplazables" como el refuerzo del perímetro fronterizo y de los centros de estancia temporal de inmigrantes (CETI) en Ceuta y Melilla.

Los 45 millones de euros es el coste total que se calcula que tendrían estos proyectos, explicó el ministro, quien confió en que los fondos europeos puedan cubrir la mayor parte de ese gasto y aseguró que la comisaria se mostró receptiva a su petición.

La ayuda europea también permitiría financiar equipos cooperativos conjuntos entre Marruecos y España, señaló el ministro que explicó que transmitió sus propuestas por escrito a la comisaria. Las reunión se produjo después de que Malmström criticase el uso de pelotas de goma en los acontecimientos de Ceuta al considerar que podrían haber causado el pánico entre los inmigrantes.

"Con todo el respeto a la comisaria, le he manifestado mi contrariedad por esas declaraciones y la del Gobierno de España", sostuvo el ministro, que criticó que la titular comunitaria manifestase su preocupación a través de las redes sociales y de los medios de comunicación.

"Cuando hay una investigación judicial hay que ser especialmente cuidadoso", afirmó, al tiempo que recordó que la confianza mutua y la lealtad son fundamentales. "No me parece mal que la comisaria se interese por la situación porque esta dentro de sus competencias, pero que lo haga por los cauces adecuados", resumió.

El ministro dijo que por el momento "no hay nada que acredite una relación causa efecto entre fallecimiento y la actuación de la Guardia Civil, que actuó con carácter disuasorio". "El Gobierno de España exige respeto y está con la Guardia Civil", añadió y aseguró que a prueba de que se actuó con "carácter disuasorio" es que 23 inmigrantes llegaron sanos y salvos a la playa del Tarajal.

Recordó que se ha ordenado no volver a utilizar pelotas de goma en el mar porque se ha demostrado que no es el medio disuasorio más efectivo. Sobre la posibilidad de que la Comisión Europea (CE) inicie un procedimiento de infracción contra España por lo ocurrido en Ceuta, Fernández Díaz aseguró que esa cuestión no se trató en el encuentro bilateral.

Preguntado acerca de las llamadas "devoluciones en caliente" y la petición de Bruselas de que se respeten las normas de asilo a inmigrantes, el ministro aseguró que España aplica la ley de extranjería a todos los que entran en territorio español. "La devolución en caliente es ilegal, no existe en el derecho", comentó, al tiempo que matizó que otra cosa es si los inmigrantes no han superado la valla metálica o la valla humana de la Guardia Civil.

El ministro recordó además que de todas las personas que entraron en España el año pasado a través de Ceuta y Melilla sólo 41 eran demandantes de asilo y en lo que va de año, sólo dos. "Los que entran en Ceuta y Melilla suelen ser inmigrantes por razones económicas y no de asilo", defendió.