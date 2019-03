Fernández Díaz: "No hay una amenaza específica contra 'el clásico'"

NO SE PREVÉ AUMENTAR LA ALERTA

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado en Espejo Público que "no es previsible" que los expertos decidan aumentar el nivel de alerta antiterrorista en su reunión, porque el actual "es un nivel muy elevado ya, 4 de un total de 5". Además, ha asegurado que "objetivamente no hay ninguna amenaza específica" contra 'el Clásico', y que no se ha planteado suspenderlo.