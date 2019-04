Felipe González pide al PSOE que no obstaculice un Gobierno en minoría de Rajoy

A dos días del Comité Federal del PSOE, Felipe González se suma a la división en el partido. Para el expresidente no hay una mayoría alternativa coherente por lo que el PSOE no debe frenar un Gobierno del PP. "Una investidura para España, teniendo en cuenta que no hay mayoría alternativa coherente para hacerlo, pasa por un Gobierno del PP", declaró a 'El País'.

Desde Ferraz insisten, Sánchez está escuchando a todos, respeta sus opiniones y habrá que esperar hasta el próximo sábado para conocer la suya. "Rajoy está acostumbrado a entrar en una especie de modo reposo, de inacción y quien tiene que asumir la responsabilidad es el PP y Rajoy", detalla César Luena, secretario de Organización del PSOE.

Mientras que Sánchez calla, en el partido continúan las discrepancias internas. Algunos líderes socialistas se muestran contrarios al planteamiento de Felipe González. "Si no fue fácil hace unos meses nada indica que ahora sea más sencillo, pero no hay que descartar nada", explica Miquel Iceta. "No se debe facilitar ni por activa ni por pasiva un Gobierno del PP, sería hacerle un mal favor a la democracia", destaca Francina Armengol.

Emiliano García Page sin embargo, no ve futuro en una negociación con el PP. "De hacerse, sería tan dificil que nos llevaría a la posición en la que estamos", destaca Page. Por su parte, Susana Díaz respeta las opiniones, pero insiste que "al PSOE le toca liderar la oposición". "Soy del PSOE hasta la médula, el partido no puede ser cómplice ni de unos y ni de otros, los votos socialistas tiene que servir para proteger a la gente". Además, añade en clave interna, lo que toca ahora es escuchar al secretario General.