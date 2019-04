Felipe González, después de que Patxi López presentara su candidatura: "Me importa más hablar de los proyectos"

Patxi López anuncia su candidatura para dirigir el PSOE y queda en el aire si también lo hará Susana Díaz. Desde Valencia, donde el expresidente Felipe González ha recibido un premio a la Convivencia, ha querido dejar claro que importan los proyectos, no los candidatos: "Me importa mucho más hablar más de los contenidos de los proyectos que hablar de las candidaturas. Habrá candidatura, las habrá".

Tanto si el partido estuviera dirigido por Patxi López como por Susana Díaz, Mariano Rajoy, en una entrevista en La Razón, asegura que su "obligación es llegar a acuerdos" independientemente de "quien sea elegido" dentro del PSOE. Una decisión que tendrán que tomar sus militantes.

Podemos pide respeto a ese proceso interno al que el PSOE llega habiendo dejado de lado, dice, a Pedro Sánchez: "Máximo respeto a los procesos internos de otro partido. Serán los militantes los que elijan a su líder y lo respetaremos sea quien sea" ha dicho Pablo Iglesias.

Para su secretario Político está claro que Patxi se presenta, sí, pero se desconoce, dice, de qué lado está y si el PSOE seguirá siendo lo mismo: "Al señor Patxi López no le he escuchado decir si está de acuerdo o no con el PSOE de Susana Díaz y de la gestora que apoya al PP. Si lo apoya, es más de lo mismo, si no tiene que decirlo" ha asegurado Errejón.

Y Ciudadanos no se moja: "Nos parece bien que haya personas que se postulen pero no podemos hacer comentarios acerca de la idoneidad de algo que deben decidir los militantes" defiende Carlos Carrizosa. Y de esa decisión de los militantes socialistas saldrá la respuesta: quién dirigirá el nuevo rumbo del PSOE.