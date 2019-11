El expresidente del Gobierno Felipe González ha advertido que nunca aceptaría un acuerdo de Gobierno que suponga "romper las reglas de convivencia" e igualdad entre españoles. "Yo nunca pasaré por eso", ha apuntado.

Así lo ha explicado en un acto organizado por la Fundación Felipe González en el que el socialista ha valorado la necesidad de establecer vías de entendimiento entre izquierda y derecha en relación a asuntos transversales, como las políticas sociales.

Sobre los resultados del PSOE en las últimas elecciones generales, el expresidente ha afirmado que no ha felicitado a Pedro Sánchez. "No me parecía necesario", ha señalado. Felipe González confía en que se logre llegar a acuerdos en todo, "salvo en un tema del que depende la igualdad entre todos nosotros: el paquete de ciudadanía" , de los derechos fundamentales y la igualdad entre todos los españoles.

El expresidente socialista ha explicado que, si a raíz de los acuerdos que se alcancen, resulta que en España hay territorios "que tienen unos derechos fuera del paquete de ciudadanía que no tienen otros españoles", eso él "nunca lo aceptaría".

Sobre el preacuerdo PSOE-UP

González no ha entrado a valorar el preacuerdo PSOE-UP, ni la situación política actual, pues no tiene "ninguna seguridad de que sea lo mismo que pasará mañana". No obstante, sí ha criticado que, del posible Gobierno de coalición, "lo primero que sepamos es cómo se reparten los cargos" y no las políticas. "No se construye una casa por el tejado", ha apuntado.

"Ojalá tengan suerte y tengamos un Gobierno estable y con la mayoría y la transversalidad suficiente", ha expresado González. El expresidente ha insistido en que "si se consuma el despropósito de romper las reglas de convivencia, que ya están rotas en Cataluña, con el conjunto de España" nunca lo aceptará.

Para el socialista, la "gran barrera" son las reglas de convivencia establecidas en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y el ordenamiento jurídico y ha advertido a "quienes quieran romper con eso que esta es la barrera, por aquí no pasarán".