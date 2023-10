Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que Pedro Sánchez tiene hoy "menos apoyos de los que contaba hace un mes", lo que le sitúa, ha dicho, con menos respaldo parlamentario del que él mismo tenía antes de ser designado para la investidura. "Mi candidatura se quedó a tres síes de obtener la mayoría de la cámara, lo cual quiere decir que he mantenido mi compromiso de no ser presidente a cualquier precio. En consecuencia, toca seguir manteniendo la postura que mantuve en la investidura", ha aseverado, aunando a los 'síes' el voto nulo de un parlamentario de Junts tras equivocarse en la votación.

En una dura comparecencia tras su reunión con Felipe VI, Feijóo ha reiterado que "la eventual candidatura de Sánchez se fundamenta en principios contrarios". "Parte de una derrota electoral clara, en segundo lugar hay una serie de negociaciones opacas que los españoles no conocemos y en tercero no solo se exige la incorporación de una amalgama de partidos populistas de izquierda o extrema izquierda llamados 'Sumar', sino que también se exige la amalgama de una serie de partidos independentistas cuyo objetivo es la liquidación del régimen constitucional".

En este sentido, ha indicado que si el PP ha "renunciado a la presidencia del Gobierno a falta de tres síes" es porque "el nivel de soberbia y ambición" lo han "superado". Asimismo, ha cargado contra el presidente en funciones por no haberse tomado más tiempo para la ronda de consultas con el rey: "Si yo fuera Sánchez le habría pedido más tiempo al rey para tener más apoyos. Es una humillación que no te apoyen ni tus socios", ha zanjado.

No obstante, Feijóo ha asegurado que ha trasladado al jefe del Estado su "absoluto respeto" a la decisión que tome, "sea la que fuere". "No vamos a ser ni seremos nunca como quienes se ofrecieron a ser candidatos por primera vez tras haber sido derrotados ni vamos a cuestionar la legitimidad del Estado no acudiendo a las consultas. Respetaremos la propuesta del jefe del Estado, pese a todos los que no respetaron la propuesta que hizo el jefe del Estado para designarme", ha reiterado.

El líder del PP se ha reunido con el rey Felipe VI en la Zarzuela justo después de que lo hiciera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Feijóo cierra así la segunda ronda de consultas del rey después de las elecciones generales del 23J. En la primera fue precisamente Feijóo el designado para la investidura, si bien el líder del PP no consiguió reunir los apoyos necesarios y fracasó para ser investido presidente del Gobierno en segunda votación el pasado viernes.

Ahora, se prevé que el rey designe al líder socialista, Pedro Sánchez, para la investidura. Sánchez tratará de aglutinar los 176 apoyos necesarios para sacar adelante la mayoría absoluta, aunque no hay previsiones de que sea hoy cuando se anuncie la fecha de la misma.